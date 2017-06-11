Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Bozcaada’da ‘deniz yatağı’yla açılan çift beş saat sonra kurtarıldı


 

Çanakkale’de ‘deniz yatağı’yla deniz açılan çift, beş saat sonra 2,5 mil açıkta kurtarıldı.

Fotoğraf: DHA

Bozcaada’daki Ayazma Koyu’nda çadır kuran 25 yaşındaki V.Ş.’yle sevgilisi 22 yaşındaki E.Ç., dün gece saat 03.00 sıralarında ‘deniz yatağı’yla deniz açıldı.

Diğer iki arkadaşı çiftten haber alamayınca durumu saat 04.45’te jandarmaya bildirdi.

Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı, ikiliyi aramaya çıktı. Sabah arama çalışmalarına katılan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı TCSG-16 botu, V.Ş. ile E.Ç.’yi kıyıdan 2,5 mil açıkta beş saat sonra buldu.

İkili, ‘deniz yatağı’yla sürükleneceklerini hiç düşünmediklerini, bir süre sonra ne olduğunu anlamadıklarını, kıyıdan uzaklaştıklarını ve geri dönemediklerini kaydetti.

SON HABERLER

Akşam Postası / 11 Haziran 2017

1- PKK saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen toprağa verildi
Batman’da PKK’nın çifte saldırısında hayatını kaybeden 22 yaşındaki öğretmen bugün toprağa verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...