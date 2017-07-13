Bozcaada’da ‘caz festivali’ tartışması: Orman yangını tehlikesi var ama yapılacak

RIFAT DOĞAN

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Yapılaşma baskısının uzun süredir devam ettiği Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bulunan Pavli Çamlık Ormanı’nda inşa edilen yapıyı işletecek şirketin organize ettiği caz festivali tartışmalara neden oldu. Festivalin orman yangına sebep olabileceği belirtilmesine karşın, etkinlik gerçekleştirilecek.

Koyların ihaleye çıkarılmasıyla gündeme gelen Bozcaada’da çok uzun süredir Pavli Çamlık ormanı üzerine yoğun tartışma yaşanıyor. Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, kaymakamlık ve çevre örgütlerinin dahil olduğu tartışmada inşa edilen yapının ormana zarar vereceği düşüncesinde.

Orman Bölge Müdürlüğü’nün izniyle yapılan tek katlı Pavli Restoranı’na ilk tepkiyi Bozcaada Forumu gösterdi. Konuyu yakından takip eden forum, yapıyı işletecek şirketin 28-30 Temmuz tarihleri arasında organize edeceği caz festivalinin iptal edilmesine ilişkin girişimlerde bulunarak ormanlık alanda yapılacak her türlü faaliyetin durdurulmasını talep etti.

Bozcaada Forumu: Yangın tehlikesi var

Geçen yıl imza toplayan, bu yıl da belediye ve kaymakamlık yetkilileriyle görüşen forum üyeleri, bir açıklama yaparak yapıyı işleten şirketin 28-30 Temmuz tarihleri arasında düzenleyeceğini duyurduğu Bozcaada Caz Festival’ine de karşı çıktıklarını belirtti.

Forumun festivale karşı çıkma gerekçeleri şöyle:

“- Ormanlar, festival, konser ve kitlesel yoğunlukta katılımlı organizasyonların yapımına uygun değildir.

– Kitlesel yoğunluğu yüksek katılım olan organizasyonlarda güvenlik, yangın, gürültü ve çevre kirliliği gibi konularda zafiyetlerin yaşanacağından kaygı duymaktayız.

– Bu tür etkinliklerin geleneksel hale gelmesi ile bölgenin ekosistemine uzun vadede zarar vereceğini düşünmekteyiz.

Yukarıda sıralamış olduğumuz bu sorunlara aşağıdaki çözüm önerilerini sunmaktayız:

– Bozcaada’da festivaller için uygun alanlar Cumhuriyet Meydanı ve Bozcaada kalesinin içini gösterebiliriz.

– Etkinlik kent merkezinde yapıldığında ortaya çıkması muhtemel güvenlik, yangın, vb. konularda yaşanabilecek zafiyetlerin daha kolay önüne geçilebileceğine inanmaktayız.”

20 yıl önce çıkan yangında çamlık kül olmuştu

Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği de Bozcaada Forum’a destek vererek 20 yıl önce de Ova mevkiindeki ormanlık alanda bir set projeksiyonunun yere düşmesi sonucu yangın çıktığını ve dünyada eşi benzeri olmayan çamlığın içindeki hayvanlarla birlikte yanıp kül olduğunu hatırlattı.

Dernek, Bozcaada Belediyesi’ne festivalin başka bir alanda yapılmasıyla ilgili yazı yolladı.

Belediye Başkanı etkinliğin başka bir yerde yapılmasını talep etti

Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz da Bozcaada Doğayı Koruma Kültür ve Sanat Derneği’nden gelen ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaz döneminde artan orman yangınları nedeniyle festivalin ormanlık alanda yapılmasının uygun olmadığına ilişkin yazısını Orman Bölge Müdürlüğü’ne gönderdi.

Yılmaz, ayrıca ilçede iki itfaiye aracı, sınırlı ekipman ve sınırlı sayıda personel bulunması nedeniyle ormanlık alanda çıkacak olası yangına müdahale konusunda ciddi sıkıntılar yaşanacağını da belirtti.

Orman Bölge Müdürlüğü’nün festival organizasyonuna 12 Haziran tarihinde izin verildiğini ancak yukarıda belirtilen gerekçeler nedeniyle Bozcaada Kaymakamlığı ile koordineli olarak başka bir yere kaydırılmasının uygun olacağını ifade eden Yılmaz, verilen iznin tekrar değerlendirilmesini istedi.

Belediye başkanı, gelen şikayetler doğrultusunda Kaymakamlığa da yazı yazarak etkinliğin başka bir alanda yapılmasının uygun olduğunu ve izin merci olan kaymakamlığın bu konuyu tekrar değerlendirmesini talep etti.

Kaymakamlık: Festival yapılacak ama başka etkinliklere izin yok

Bozcaada Caz Festival komitesi ise açıklamalara yanıt vererek her türlü iznin alındığını ve organizasyonun ormanlık alana herhangi bir zarar vermeyeceğini kaydetti.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan kaymakamlık, festivale daha önceden izin verilmesi nedeniyle başka bir yerde yapılması taleplerini geri çevirirken, bundan sonra ormanlık alanda başka bir etkinliğin yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.