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Yaramazlara biraz batar!

Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak

Covid-19 tedbirleri kapsamında Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin her gün yapılması kararlaştırıldı.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş’ın açıklamasına göre Bozcaada-Geyikli arabalı vapur seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın her günü yapılmasına karar verildi.

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Yarın başlayacak yeni tarife doğrultusunda seferler şöyle yapılacak:

  • Bozcaada-Geyikli hattı: 07:15, 10:00, 14:00 ve 18:00,
  • Geyikli-Bozcaada güzergahı: da 08:00, 11:00, 15:00 ve 19:00

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