Bozcaada feribot seferleri her gün yapılacak

Covid-19 tedbirleri kapsamında Bozcaada-Geyikli feribot seferlerinin her gün yapılması kararlaştırıldı.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş’ın açıklamasına göre Bozcaada-Geyikli arabalı vapur seferlerinin, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla haftanın her günü yapılmasına karar verildi.
Yarın başlayacak yeni tarife doğrultusunda seferler şöyle yapılacak:
- Bozcaada-Geyikli hattı: 07:15, 10:00, 14:00 ve 18:00,
- Geyikli-Bozcaada güzergahı: da 08:00, 11:00, 15:00 ve 19:00