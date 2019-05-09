Boyner Beymen’i Katarlı ortağına sattı, Boyner Büyük Mağazacılık’ı geri aldı

Boyner Holding, Beymen’deki hisselerinin tamamını Katarlı finansal ortağı Mayhoola’ya devretti. Beymen’in yüzde 97’lik hissesi artık Katarlı yatırım fonu Mayhoola’nın. Şirket Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız’ı ise Mayhoola’dan geri aldı.

Boyner’den yapılan açıklamaya göre mutabakat çerçevesinde Boyner Büyük Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’in tamamı Boyner Holding’in olacak. Beymen ve AY Marka Mağazacılık’ın yüzde 97 oranındaki çoğunluğu ise Mayhoola’ya geçecek. Satış hüküm ve şartlarının ilerleyen zamanda belli olacağı belirtildi.

Reklam

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş.’de yüzde 54 hissesi bulunan Mayhoola, Boyner Holding’in yüzde 42.8’lik hissesini devretmesiyle şirketin yüzde 96.8’ine sahip olacak.

İki şirket finansal ortaklıklarını, Boyner Perakende’nin mevcut şirket portföyünü paylaşarak sonlandırma yönünde mutabakata vardı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bugün (8 Mayıs 2019) Mayhoola ve Boyner Holding, görüşmeleri sürecinde Boyner Holding‘in sahip olduğu Şirketimiz paylarının tamamının (sermayemizin %42,8’i) Mayhoola’ya satışına dair müzakerelere devam edilmesi üzerinde mutabakata vardıklarını bildirmişlerdir. Bahsedilen işlemin hüküm ve şartları, zamanlaması ve fiyatı müzakerelerin ilerleyen aşamalarında belli olacaktır.”

Reklam

Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları, bünyesinde Boyner Büyük Mağazacılık, Beymen Mağazacılık, AY Marka Mağazacılık ve Altınyıldız Tekstil’i barındırıyordu.

Mayhoola’nın Beymen ve AY Marka’yı devralması, Türkiye lüks ve moda perakendesi alanında bugüne kadar yapılan en büyük satış olacak.

