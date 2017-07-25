Böyle olur Mezarcı’nın düğünü: Allah kuzusuyla gelininin, İncil’de haber verilen evliliği gerçekleşti

Kendini ‘mesih’ ilan eden eski Refah Partisi milletvekili Hasan Mezarcı evlendi.



Hürriyet’in haberine göre 21 Temmuz’da gerçekleşen düğünü sosyal medya hesabından duyuran Mezarcı, “Dün Yüce Allah’ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes’te ilk cuma kılındı. Allah Kuzusuyla Gelininin, İncilde haber verilen düğünü gerçekleşti” dedi.

‘Böyle mucize bir düğün ne görülmüş ne duyulmuş’

‘Meryem ana ve havariler’in de dirilerek tekrar dünyaya geldiğini yazan eski vekil şöyle devam etti: “İncil’de olacağı söylenen mucize buluşma ve düğün gerçekleşmiştir. Yüce Allah Mesih ailesiyle birlikte kuzusunu ve gelinini tekrar dünyaya gönderip, evlendirmiş. Böyle mucize bir düğün ne görülmüş ne duyulmuş.”

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Mezarcı, düğün fotoğrafına Cem Karaca’nın ‘Beni siz delirttiniz’ şarkısı eşliğinde bakılmasını öneren Hürriyet yazarı Ahmet Hakan içinse hakarete varan ifadeler kullandı.