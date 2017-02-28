‘Böyle derbi olmaz’ diyen Fatih Altaylı’dan yayıncı kuruluşa: Aklı varsa ‘Dolandırıldım’ deyip parasını geri istesin 

Siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ortaya konan futbolcu sert ifadelerle eleştiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Son yıllardaki en berbat derbilerden birini seyrettim” dedi.

‘Ömrümden üç dört saat çaldım, pişmanım’

Bloomberg HT’de yayınlanan ‘Spor Saati’ programında karşılaşmayı değerlendiren Altaylı, şunları söyledi: “Ben ortalıkta derbiye benzer bir şey görmedim. Şöyle söyleyeyim eşimden, kızımdan, bugün bana ‘akşam yemek yiyelim’ diyen arkadaşlarımdan herkesten özür dileyerek başlayayım. Çünkü bu rezilliği izlemek için iki saat önce evden çıktım, maça gittim. Bir yandan pazartesi, bir yandan maç trafiği… Türlü rezilliklerden sonra stada girdim. Son yıllardaki en berbat derbilerden birini seyrettim ki Galatasaray-Beşiktaş ya da Beşiktaş-Galatasaray derbileri genelde iyi futbolla geçerdi. Berbat bir maç seyrettim. Ömrümden üç dört saat çaldım ve bu maçı izlediğim için büyük bir pişmanlık içerisindeyim.”

‘Böyle derbi olmaz’

“Galatasaray’ın ilk şutu 32, Beşiktaş’ın 42’nci dakikada” diyen Altaylı, şöyle devam etti: “Podolski’nin şutu da şut değil biliyorsun. Baktı ki gelen giden yok, ‘bari şut atayım’ dedi ve vurdu. Kaleci de çok rahat aldı. Beşiktaş’ta 42. dakikada öylesine Talisca’ydı galiba, uzaktan 25-35 metreden vurdu onu da Muslera aldı. Daha öncesinde pozisyon yok. Böyle bir derbi olur mu ya! Ayıptır kardeşim.”

‘Bein Sports parasını geri istesin’

Süper Lig’in yayıncı kuruluşu Bein Sports’a ‘Dolandırıldım’ diyerek dava açmasını öneren Habertürk yazarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu maçı da göstersin ve desin ki Bein Sports’un avukatları ey bilirkişiler; bunlardan biri Türkiye liginin geçen seneki şampiyonu, muhtemelen bu sene de şampiyon olacak takımı, diğeri de bu ligde en fazla şampiyon olan, Avrupa’da en çok başarılı olduğu iddia edilen, bu sene de şampiyon adayı olduğu gibi bir yalanla taraftarını kandıran bir futbol takımının final niteliğinde maçı… ‘Bu düzeydeyse eğer benden 500 milyon dolar almaları hırsızlıktır’ desin ve parasını geri istesin. Yahu böyle bir şey olabilir mi? Futbol bu mu? Bu lig bu mu? Allah kahretmesin bunları.”