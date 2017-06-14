Böyle de oluyormuş: Tarih ‘aralarına girmedi’, Fransız taraftarlar İngiltere milli marşını söyledi

Manchester ve Londra saldırılarında hayatını kaybedenler, Fransa ve İngiltere arasında Paris’te oynanan hazırlık maçında anıldı.

BBC Türkçe’nin haberine göre Fransız taraftarlar karşılaşma öncesinde İngiltere’nin milli marşı ‘God Save The Queen’i (Tanrı Kraliçe’yi Korusun) söyledi.

Cumhuriyet bandosu da Manchester saldırılarının ardından simge haline gelen Oasis’ten ‘Don’t Look Back In Anger’ (Geçmişe öfkeyle bakma) şarkısını çaldı.

Bir dakikalık saygı duruşu sırasında tribünlerde kırmızı-beyaz kartonlarla İngiltere bayrağı oluşturuldu.

‘Tarihin aramıza girmemesi çok güzel’

İngiltere milli takımının teknik direktörü Gareth Southgate, “Fransızlara İngiltere olarak bize bu anma fırsatını verdikleri için çok mutluyuz. Böyle zamanlarda tarihin aramıza girmemesi çok güzel” dedi.

Karşılaşma Fransa’nın 3-2 galibiyetiyle sonuçlandı.

İngiliz taraftarlar da söylemişti

2015 yılında düzenlenen Paris saldırıları sonrası İngiliz taraftarlar da Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan maçtan önce Fransa milli marşını söylemişti.