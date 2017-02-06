‘Böyle bir didişmeyi futbol diye yutturmak zor’: Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi için ne dedi?

Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldiği karşılaşma sonrasında oynanan futboldan çok, derbi normallerini de aşan gergin atmosfer ve hakem Ali Palabıyık’ın yönetimi konuşuldu.

Gerilimin başrolde olduğu derbiye dair spor yazarlarının yorumları şöyle;

‘Bunu sevsek Tosun Paşa’nın hamam sahnesini izleriz’

“Evet, Fenerbahçe kazandı ve tur atladı. Ama maç hiç tat vermedi. Sarı-Lacivertlilerin bunu sıkıntı etmedikleri kesin. Sonuçta futbol kazanma odaklı bir oyun ve böyle maçlarda bunu yapmak çok önemli. Ama böyle bir didişmeyi futbol diye yutturmak zor doğrusu. O kurnadan bu kurnaya sıçrayanları seyretmekten kim zevk alır ki? Bunu sevsek Tosun Paşa’nın hamam sahnesini izleriz, daha iyi!”

Bağış Erten’in yazısı

‘Hakem, zeki olmalı’

“Bu derbiyi, 43’teki kırmızı karttan bağımsız değerlendirmek imkansız. Hakem, zeki olmalı. Bir müsabakanın ilk 5-10 dakikasından o maçın hikayesini tahmin edebilmeli ve tansiyonu belirlemeli. Dün gece Ali Palabıyık önleyici hakemlik yapabilse, ilk çeyrekte iki doğru kart kullansa maç o raddeye gelmeyecekti muhtemelen.”

Uğur Meleke’nin yazısı

‘Neredeyse oyun olmadı’

“Fenerbahçe’nin büyük maçları rakibi durdurmak üzerine kurduğunu biliyoruz. Sahip oldukları tek plan bu. Dün bu başka bir seviyeye çıktı. Oyun oynanmasın istediler neredeyse. Temel plan, orta sahada sert ve sıkı markajla Beşiktaş’ın Quaresma’ya dönmesini engellemekti. Burada Ali Palabıyık’ın tavrı önemliydi. Maçın başında sarı kartla bu sertliğe karşı durabilirdi. Bunu tercih etmedi. Göstermediği sarı kartlar oyunun durma noktasına gelmesine yol açtı. Neredeyse oyun olmadı.”

Mehmet Demirkol’un yazısı

‘Oğuzhan’ın yaydığı negatif elektrik Tosic’e de sirayet etti’

“Sabırla gelinen nokta sinirle heba edildi. Van Persie, Tosic’in isyanını ‘profesyonelce’ kırmızıya dönüştürdü. Tosic’in siniri aslında bir anlık değildi. Bardağı taşıran son damlaydı. Çünkü kolunda kaptanlık bandı olan Oğuzhan, otorite kurmak adına gereksiz bir gerginlik içindeydi. Alper ile giriştiği didişmeyi hatırlayın. Kaptanın yaydığı negatif elektrik Tosic’e de sirayet etti.”

Kenan Başaran’ın yazısı

‘Van Persie ‘kurnazca gerdi’, Beşiktaşlı oyuncular kolayca gerildi’

“Ülkemiz futbolunda sahada beceri, plan, yetenekle oynamak yerine hakemi etki altına almaya çalışmak her daim ilk hedeftir. Hatta öyle ki, bu plan tüm lig boyunca devrededir. Bu maçta da Van Persie çoğunda kart dışı fauller yaparak maçı ‘kurnazca gerdi’. Başta Oğuzhan olmak üzere Beşiktaşlı oyuncular ise kolayca gerildi. Kendi sahasında oynayan bir takım için anlaşılabilecek bir durum değil. Madem bu kadar kolay gerileceksin saha avantajının anlamı nedir?”

Cem Dizdar’ın yazısı

‘Tosiç, Atiba gibi davranmalıydı!’

“Yılların tecrübesi Van Persie gerginliğin Beşiktaş’a yaramayacağını adı gibi biliyordu. Bunu Atiba da çok iyi biliyordu, Tosiç’i zor tuttu. Yoksa kırmızı karta neden olan pozisyonda zaten Tosiç’in “kafayla dokunuş”undan önceki Van Persie-Tosiç dalaşında her iki oyuncu da direkt kırmızı kartla atılmalıydı. Lakin maçın hakemi maçı “yönetmek” değil “idare etmek” için sahaya çıkmıştı. Palabıyık, dakikaya aldanmadan sarı kartlık pozisyonlarda sarı kartları gösterseydi maç bu kadar da gerilmezdi. Yine de Tosiç, Atiba gibi davranmalıydı!”

Ali Ece’nin yazısı