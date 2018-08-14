‘Boykot’ duyuldu, ‘makas’ gitti: Erdoğan’ın resmi metinden ‘uçurulan’ sözleri eklendi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız” sözleri, Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesindeki konuşma metninde yer almadı.

Durumun haber olmasının ardından ‘kesilen’ bölüm metne eklendi.

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Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından ATO Congresium’da düzenlenen ‘İktidarının 16. Yılında AK Parti Sempozyumu’nda bugün yaptığı konuşmada “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone’u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz, kendimize yeteceğiz” demişti.

Diken, Erdoğan’ın bu sözlerini ‘Erdoğan’dan boykot çağrısı: Onların iPhone’u diğer tarafta Samsung var, ülkemizde Vestel var’ başlığıyla haberleştirmişti. Cumhurbaşkanının söz konusu konuşmasının haberi Anadolu Ajansı’nda ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika’nın elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız’ ifadeleriyle yer aldı.

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Erdoğan’ın tüm konuşmalarını fotoğraflarıyla aktaran Cumhurbaşkanlığı, konuşmaya ‘Ekonomik özgürlüğümüzü, birbirimize kenetlenip imkânlarımızı seferber ederek koruyacağız’ başlığıyla yer verdi.

Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın sitesinde Erdoğan’ın konuşmasındaki “Amerika’nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların Iphone’u varsa, öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var. Biz bunları uygulayacağız. Ne yaptığımızı, ne yapacağımızı anlasınlar. Dolayısıyla biz, kendimize yeteceğiz. Olmayanı da üreteceğiz” sözleri yer almadı.

Durumun Diken dahil birçok gazetede haber olmasının ardından söz konusu bölüm metne eklendi. Şu anda Cumhurbaşkanlığı sitesindeki metinde, Erdoğan’ın konuşmasının tamamı yer alıyor.