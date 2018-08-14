‘Boykot’ çağrısı gelmişti: Türkiye’de 10 senede 7 milyar dolarlık iPhone satıldı

Türkiye’de son 10 senede yaklaşık 10 milyon iPhone satıldı. Buna ödenen toplam tutarsa yaklaşık 7 milyar doları buldu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın akıllı telefon modeli iPhone, 2008 yılından beri Türkiye piyasasında.

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NTV’nin haberine göre, son 10 yılda tüketiciler satın aldıkları her iPhone için devlete yüzde 28-30 bandında vergi ödedi.

Apple bu sürede dünya genelinde 1.3 milyar iPhone sattı.

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Temmuz 2018 verilerine göre dünya akıllı telefon pazarında Apple’ın iPhone ile yüzde 19.4’lük pazar payı bulunurken, en büyük rakibi Güney Koreli Samsung’un payı ise yüzde 30.7.

Yılda ortalama 12 milyon cep telefonu ithal eden Türkiye, 2007-2017 yılları arasında yurt dışından toplam 142 milyonu aşkın cep telefonu ithal etti.

Bu telefonlar için 10 yılda ödenen toplam tutar ise 24 milyarı buldu.