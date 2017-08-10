Boydaklar hakim karşısında: Günah keçisi seçildik

Kayseri’deki ‘FETÖ’ davasında tutuklu bulunan işadamları Hacı, Memduh, Şükrü ve Bekir Boydak Gülen Cemaati’yle ilişkilerinin bulunmadığını savundu.

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, 15’i tutuklu 68 sanık yargılanıyor.

Reklam

Davanın bugünkü celsesine savcılığın talebi üzerine savunma yapan tutuklu sanıklardan Hacı Boydak, Sincan Kapalı Cezaevi’nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katılarak tahliye talebinin olmadığını söyledi.

‘Bank Asya’nın kapanması işime gelmiyordu’

Boydak eski CEO’su Memduh Boydak tutukluluk halinin devamına ilişkin savcının talebi üzerine son ana kadar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) gitmeyeceğini ifade etti.

Memduh Boydak, şunları söyledi: “26 yıl bu ülke için çalıştım. Kayseri’ye bir sürü üniversite kazandırdık. Son ana kadar AİHM’e gitmeyeceğim. Devletimin yargılamasına güveniyorum. Ben suç işlemedim. Yaşanan olay sonrası birçok kişi bize küfretti. Devletim ve milletim için canımı veririm ama haksız yere saçımdan bir tel alınırsa kimse kusura bakmasın orada dur derim. Abim Hacı Boydak hastadır. Ancak, kendisi hasta olduğu için aklanarak çıkmak istiyor. Birileri tarafından günah keçisi seçildik. Ahrette hakkımızı soracağız. MASAK raporları evlere şenlik. İnsanların adı başına bela olur muymuş? Gördük ki olurmuş. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum. Bank Asya için attığım tweetten bahsedildi. Bank Asya’nın kapanması işime gelmiyordu. Ticari kaygıyla bu tweeti attım. Bankanın sahiplerinin Cemaat olduğunu bilmiyordum.”

‘Bir sene önce trilyonluk adamdım’

Tutuklu yargılanan Boydak eski yönetim kurulu üyesi Şükrü Boydak, gözyaşları içerisinde yaptığı savunmada “Dinlenen hiçbir tanık benim terör örgütü üyelim olduğunu söylemedi” dedi.

Tutuklu Şükrü Boydak savunmasında şunları söyledi: “Cezaevine girdim ve hafızam sıfırlandı. 35 polis aracının 10 tanesini Boydak ailesi olarak karşıladık. Diğer araçları da saniyecilerimiz aldı. 13 aydır tutukluyum. Ağrılarım var. İlaçlarla ayakta duruyorum. Bir sene önce trilyonluk adamdık. Şimdi mağdur olduk. Bazı medya kuruluşları öküz altında buzağı arıyor. Terör örgütü üyeliği ile yargılanmam gururuma dokunuyor. Bir suçumuz varsa bizi cezalandırın. Bizim suçumuz yok. Hiçbir suçum olmadığı halde evde hapis cezasına bile razıyım.”

‘İşadamının tarafı devlettir’

Tutuksuz yargılanan Boydak eski yönetim kurulu başkanı Mustafa Boydak şöyle konuştu: “FETÖ hepimizi derin mağduriyetlere bıraktı. İşadamının tarafı devlettir. Devletle karşı karşıyaymışız gibi algı yaratmaya çalışıyorlar. Biz, işimizi, aşımız ön plana aldık.”

Yargılamaya diğer tutuklu sanıkların savunma vermesi için duruşmaya ara verildi. İlerleyen saatlerde tutukluluk durumuyla ilgili ara karar verilmesi bekleniyor.