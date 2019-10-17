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Yaramazlara biraz batar!

Boydak Holding’in eski ortağına ‘FETÖ’den üç yıl bir ay hapis cezası

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen Boydak Holding’in eski ortaklarından Nazif Türkoğlu. tutuksuz yargılandığı davada üç yıl bir ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı mütalaasını tekrar ederek sanığın Boydak Holding’e bağlı bazı şirketlerde yönetim kurulunda yer aldığını, bazılarında da ortaklığının bulunduğunu söyleyerek sanığın ‘örgüte yardım etme’ suçundan iki yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

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Son sözü sorulan Türkoğlu, Boydak Holding’de 1980 yılında muhasebeci olarak çalışmaya başladığını söyleyerek şöyle konuştu: “Gayret ve tecrübelerime bakarak, küçük bir hisse verdiler. Yapılan bütün hayır ve hasenatları benim müdahalem olmadan yaptılar. Kapıdan gelenleri geri çevirmediler. Yardımlara benim karışmam doğru olmazdı. Araplara satılan bankada binde 2,5 oranında hissem vardı. Hiçbir zaman bu yapıya sempati duymadım. Amerika’ya sığınmanın anlamı olmadığını yüzlerine de çok kez söyledim. Adaletinize güveniyorum.” 

Mahkeme heyeti sanığa ‘örgüte yardım etme’ suçundan üç yıl bir ay hapis cezası verdi.

Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamı kararlaştırıldı.

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