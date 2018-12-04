Boydak Holding yöneticisinin eşine de ‘FETÖ’den yedi buçuk yıl ceza

‘FETÖ’den hüküm giyen Boydak Holding yöneticisi Mustafa Boydak’ın eşi Müjgan Boydak’a da ‘FETÖ’den hapis cezası verildi.

Müjgan Boydak hakkında Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan dava açılmıştı.

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Tutuksuz yargılanan ev kadını Boydak bugün son kez hakim karşısına çıkarak suçlamaları reddetti ve beraatini istedi.

‘Ablaydı, para toplamıştı’

Duruşma savcısı, Boydak’ın aleyhinde iki gizli tanık ifadesi olduğunu belirterek kadının ‘FETÖ’ içinde ‘abla’ konumunda bulunduğunu, örgüte finansal yardım topladığını, KHK’yla kapatılan Melikşah Üniversitesi’ne 50 bin lira havale gönderdiğini ifade etti.

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Savcı ayrıca Boydak’ın Türkiye’ye giriş ve çıkış kayıtlarının Hacı Boydak ve eşi Mustafa Boydak dahil bazı ‘FETÖ’ şüphelileriyle eşleştiğini ifade ederek kadının örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğunu ve gizliliğe riayet ettiğini dile getirdi.

Karar çıktı, tutuklama yok

Mahkeme, Müjgan Boydak’a yargılandığı suçtan yedi buçuk yıl hapis cezası verdi.

Cezanın istinaf ve Yargıtay süreçlerini dikkate alan mahkeme, halihazırda tutuksuz bulunan kadının karar kesinleşinceye kadar tutuklanmamasına karar verdi.

Müjgan Boydak’ın yurtdışına çıkış yasağı ise devam edecek.

Müjgan Boydak’ın holdingin başkan vekili eşi Mustafa Boydak, Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘FETÖ’ davasında geçen yaz aynı cezayı almıştı.