Boya yaparken ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adana’da boya yaptığı sırada çalıştığı asansörden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde tadilat yapılan yedi katlı apartmanın dış cephesini boyayan Mehmet Çetinkaya, ikinci katta çalışırken bulunduğu asansörden dengesini yitirerek 7 metre yükseklikten düştü.

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Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Çetinkaya’yı Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.