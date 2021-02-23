Boya yaparken ikinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Adana’da boya yaptığı sırada çalıştığı asansörden düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde tadilat yapılan yedi katlı apartmanın dış cephesini boyayan Mehmet Çetinkaya, ikinci katta çalışırken bulunduğu asansörden dengesini yitirerek 7 metre yükseklikten düştü.
Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, Çetinkaya’yı Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Çetinkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.