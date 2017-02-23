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Yaramazlara biraz batar!

Bowie’ye saygı duruşu: Brit gecesinde iki büyük ödül birden

 

Geçen yıl hayatını kaybeden ‘glam rock‘ın kralı efsanevi Britanyalı müzisyen David Bowie, Britanya’nın en önemli etkinliklerinden Brit Müzik Ödülleri gecesinde ‘Yılın Erkek Şarkıcısı’ ve ‘Blackstar’ albümüyle ‘En İyi Albüm’ ödüllerinin sahibi oldu.

Robbie Williams (Fotoğraflar: Reuters)

Britanya’nın en prestijli müzik ödüllerinden Brit, Londra’daki O2 Arena’da yapılan törenle sahiplerini buldu.

Dermot O’Leary ve Emma Willis’in sunuculuğunu yaptığı gecede Katy Perry, Bruno Mars, Skepta, The 1975, Ed Sheeran, Little Mix, Emeli Sande, Robbie Williams gibi isimler sahne aldı.

Ödülü alan Bowie’nin oğlu Duncan Jones, “Her zaman biraz garip olduğunu düşünen, biraz farklı olduğunu düşünen insanları desteklerdi ve her zaman onlar için orada oldu. Bu ödül tüm ‘değişikler’ için” dedi.

Martin’den George Michael’a selam

Geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden İngiliz sanatçı George Michael gecede anılan bir başka isim oldu. Coldplay grubunun solisti Chris Martin, Michael’ın ‘A Different Corner‘ şarkısını seslendirirken aynı esnada George Michael’ın görüntüleri sahnede gösterildi.

Ödül kazanan isimler şöyle:

En İyi Britanyalı Kadın Sanatçı: Emile Sande

En İyi Britanyalı Grup: The 1975

En İyi Britanyalı Erkek Sanatçı: David Bowie

En İyi Çıkış Yapan Britanyalı sanatçı: Rag ‘n’ Bone Man

Britanya’da Yılın Single’ı: Little Mix

Global Başarı Ödülü: Adele

En İyi Uluslararası Erkek Sanatçı: Drake

En İyi Uluslararası Kadın Sanatçı: Beyonc

En iyi Uluslararası Grup: A Tribe Called Quest

Britanya’da Yılın Videosu: One Direction, History

Britanya’da Yılın Albümü: David Bowie, Blackstar

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