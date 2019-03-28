Botticelli’nin ‘Narlı Madonna’sı: Replika sanılan tablo orijinal çıktı

İtalyan ressam Sandro Botticelli’nin 15’inci yüzyılda yaptığı ‘Madonna della Melagrana’nın (Narlı Madonna) replikası sanılan tablonun orijinal olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: English Heritage

CNN International’daki habere göre tablonun sahibi Britanya’daki ‘English Heritage’ adlı kamu kuruluşundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz 148’de yapılan orijinalinin İtalya’nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisi’nde sergilendiğini ve bizdekinin kopya olduğunu sanıyorduk. Ancak pigment analizi ve kızılötesi ışınlarla yapılan incelemeler sonucunda bizdekinin de Botticelli’nin atölyesinden çıktığını anladık.”

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İncelemeyi yapan ekipteki English Heritage çalışanlarından Rachel Turnball, “Tekniği, kullanılan malzeme gibi unsurlar Botticelli’ye işaret ediyordu. Ulusal Galeri ve Victoria&Albert Müzesi’nden eksperlerle de değerlendirdik ve orijinal olduğu sonucuna vardık” dedi.

Yıllar sonra orijinal olduğu anlaşılan tablo 1 Nisan’dan itibaren Britanya’nın başkenti Londra’daki Ranger’s House’ta sergilenmeye başlayacak.