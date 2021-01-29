Botticelli tablosuna rekor fiyat: 92 milyon dolar

İtalyan ressam Botticelli’nin ‘Madalyon tutan genç adam‘ tablosu rekor fiyata, 92.2 milyon dolara (680 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: Reuters

ABD, New York’ta düzenlenen açık artırmada İtalyan ressamın en pahalı eseri olma unvanını kazanan tablonun 1470 ya da 1480’lerde yapıldığı düşünülüyor.

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Sanatçının özel koleksiyonerlerde olduğu bilinen üç eserinden biri olan tablo, elinde bir aziz resmi tutan genç bir adamı tasvir ediyor.

Sotheby’s müzayede evinin düzenlediği açık artırmanın beş dakikadan az sürdüğü ve iki alıcı arasında geçtiği belirtildi.

40 yılda 91 milyon dolar değer kazandı

Tablonun önceki sahibi 1982’de yine bir açık artımadan 1.3 milyon dolara satın almıştı.