Botsvana’da 360 fil bilinmeyen bir nedenle öldü: Sebep ‘corona’ bile olabilir

Afrika ülkesi Botsvana’da son üç ayda 360 fil gizemli bir şekilde öldü. Bazı filler su kenarında, bazılarıysa yüzüstü düşmüş şekilde ölü bulundu.

Fotoğraflar: CNN

Hükümet yetkilileri ölü hayvanlardan numuneler alındığını, ölüm sebebinin belirleneceğini duyurdu. Bölgedeki canlı fillerinse zayıf durumda olduğu, bazılarının daireler çizerek dolaştığının gözlemlendiği belirtildi.

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Doğal yaşamı koruma kuruluşu National Park Rescue’nun direktörü Niall McCann bu sıradışı fil ölümlerinin ilk olarak mayıs ayında başladığını anlattı. Daha önce böyle bilinmeyen nedenle fil ölümlerine rastlanmadığını belirten McCann ölüm nedenlerinin bulunmasının şart olduğunu vurguladı.

Botsvana yaklaşık 130 bin file ev sahipliği yapıyor. Ülke, kıtadaki en geniş fil popülasyonuna sahip. Fil ölülerinin bulunduğu bölge Okavango deltası ülkedeki fillerin yüzde 10’unun yaşam alanı.

Ülkede geçen yıl fil avlama yasağı kaldırılmış, bu hareket uluslararası tepkilere yol açmıştı. Ancak ölü bulunan fillerin dişleri yerinde olduğu için avcılık ihtimali üzerinde durulmuyor.

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McCann filleri etkileyen bir parazit, hatta Covid-19 da dahil, ölümlerin nedeniyle ilgili birkaç ihtimal olabileceğini söyledi.

Bunun aynı zamanda potansiyel bir halk sağlığı krizi oluğunu vurgulayan McCann, meselenin derinlemesine araştırılması gerektiğini belirtti.