Botaş’la Katar Gaz şirketi arasında 2 milyar metreküplük doğalgaz anlaşması

Katar’la Türkiye arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) anlaşması imzalandı. Anlaşma kapsamında Qatargas, BOTAŞ’a 2 milyar metreküp doğalgaz eşdeğeri LNG’yi gemilerle sevk edecek.
Anlaşmanın, Enerji Bakanı Albayrak’ın da katıldığı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Katar ziyaretinde imzalandığı belirtildi.
Akşam’dan Miray Çimen’in haberine göre, daha önce Türkiye’nin Katar’dan uzun vadeli ve düzenli LNG ithalatı yapmasını sağlayacak ön mutabakat zaptı imzalamış, eylül ayında da anlaşmada son aşamaya gelinmişti.
Bakanlık kaynakları yapılan anlaşmaya göre sevkiyatın en kısa sürede başlayacağını belirtti.
Zeynep Gürcanlı: Türkiye’nin Mehmetçik gönderdiği Katar, Rumlarla doğalgaz arama anlaşması yaptı
Trabzon’da parkın Katarlı şirkete satılmasına mahkeme engel oldu
Katar emiri Marmaris’teki kiracısına dava açtı, kazanınca 400 turist kapı dışarı edildi
Körfez’i anan Katarlı bakan Türk şirketlere göz kırptı: Daha fazla fırsat çıkabilir