Boston Üniversitesi’nde uzman Altındiş: Türkiye İtalya’dan daha kötü oldu

Boston College Biyoloji bölümünde ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmalarını sürdüren öğretim üyesi Emrah Altındiş Türkiye için: “Ben ilk başta İtalya gibi olabileceğini tahmin ediyordum. Öyle olmadı, daha kötü oldu” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’ye konuşan Altındiş, İtalya’da 400’üncü ölümün üzerine karantinanın uygulandığını belirterek şunları söyledi: “Karantinada üç haftayı geçti ve halen ölümleri azaltamadılar. Çin, Wuhan denen şehri iki ay boyunca karantinaya aldı, hastalığı kontrol altına aldılar. Bizim iki zayıf noktamız var: Birincisi ciddi karantina ilan etmememiz. Bu ileride toplumda ciddi pişmanlık yaratacak, bir diğeri de testlemelerin düşük düzeyde olması.”

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Altındiş açıklanan vaka ve ölüm sayılarını da şöyle değerlendirdi: “25 Mart’ta 109 kişi, 28 Mart’ta 108, 31 Mart’ta 114, 3 Nisan’da 425 ölüyor. Vakalara baktığınızda ise 27 Mart’ta 6 bin, 31 Mart’ta 13 bin, 4 Nisan’da 24 bin olmuş. Ölüm sayısı her üç günde bir iki katına, vaka sayısı da her dört günde bir iki katına çıkıyor, bizim kısıtlı testlerimize rağmen. Dünya ile karşılaştırdığımızda bizdeki vaka yükselişi, bininci vakadan sonraki vaka yükselişini karşılaştırdığımızda İtalya’dan çok daha sert. Türkiye’deki yükseliş kaygı verici” dedi.