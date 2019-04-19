Boston Maratonu’nda hile yapan üç Çinli atlete ömür boyu men cezası

ABD’nin Boston kentinde düzenlenen maratona katılan üç Çinli atlet, kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle ömür boyu yarışlara katılmaktan men edildi.
Cezayı veren Çin Atletizm Federasyonu, hile yapan atletlerin ülkenin imajına zarar vermesine izin verilmeyeceğini vurguladığı açıklamasında, birinin önlüğünü başkasına verdiğini, ikisinin de sahte evrakla Boston Maratonu’na katıldığını duyurdu.
Atletizme ilginin her geçen gün arttığı Çin’de, geçen yıl 1500 yarış düzenlendi. Bu sayı 2011 yılında 22’ydi. Bu yılki Boston Maratonu’nda 500’ü aşkın Çinli atlet koştu.