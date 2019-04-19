Diken

Yaramazlara biraz batar!

Boston Maratonu’nda hile yapan üç Çinli atlete ömür boyu men cezası

ABD’nin Boston kentinde düzenlenen maratona katılan üç Çinli atlet, kurallara aykırı davrandığı gerekçesiyle ömür boyu yarışlara katılmaktan men edildi.

15 Nisan’da düzenlenen Maraton’da erkeklerde Kenyalı Lawrence Cherono birinci oldu. Fotoğraf: Reuters

Cezayı veren Çin Atletizm Federasyonu, hile yapan atletlerin ülkenin imajına zarar vermesine izin verilmeyeceğini vurguladığı açıklamasında, birinin önlüğünü başkasına verdiğini, ikisinin de sahte evrakla Boston Maratonu’na katıldığını duyurdu.

Reklam

Atletizme ilginin her geçen gün arttığı Çin’de, geçen yıl 1500 yarış düzenlendi. Bu sayı 2011 yılında 22’ydi. Bu yılki Boston Maratonu’nda 500’ü aşkın Çinli atlet koştu.

SON HABERLER

Canan Kaftancıoğlu olayı ve çöpe giden analizler

Bu seçim başarısında İmamoğlu’nun çok kısa süre içinde seçmene benimsettiği siyasi tarzının kuşkusuz belirleyici bir rolü var. Bunun yanında, İmamoğlu’na bu yolu açan ve mazbatayı getiren ve herkesin üzerinde mutabık olduğu iki isim daha var: Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...