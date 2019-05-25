Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nden ‘karpuz’ özrü

ABD’deki Boston Güzel Sanatlar Müzesi, okul gezisiyle müzeyi gezen siyah öğrencilere ırkçı muamele yapıldığı gerekçesiye özür diledi.

Fotoğraf: MassLive.com

BBC’deki habere göre Marvelyne Lamy adlı öğretmen 12-13 yaş grubundaki öğrencilerini müzeye götürdüğünde beyazlara iyi ve nazik muamele edildiğini ancak siyahlara ve diğer azınlık mensuplarına, “Bir şeye dokunmayın” diye bağrıldığına tanık oldu.

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Bunun üzerine görevlilere nedenini soran Lamy, “Burada yiyecek, içecek ve karpuza yer yok” yanıtını aldı. ‘Karpuz’un Amerikan İç Savaşı sonrasında kölelik kaldırılınca bu meyveyi satan, çok tüketen ve özgürlüklerinin sembolü haline getiren siyahları aşağılamak için beyazlar tarafından kullanılan bir ifade olduğunu vurgulayan Lamy, Facebook hesabında yaşananları paylaştı.

Öğrencileri hiçbir esere dokunmamasına rağmen görevlilerinin onlara bağırdığını ziyaretçilerin de siyahlara yönelik ıkçı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığını vurgulayan Lamy, “En kötüsü de ırkçılıkla karşılaştıklarında öğrencilerimin yüzündeki mutsuz ifadeyi görmekti” yazdı.

Sosyal medyada büyük destek alan öğretmen amacına ulaştı. Müze yönetimi, açık bir mektup kaleme alarak Lamy’den ve öğrencilerinden özür diledi. Öğrencilerin ve öğretmenin ‘kabullenilemeyecek’ muameleye maruz kaldıkları belirtilen mektupta, ifadeyi kullanan görevlilerin işine son verildiği ve bundan böyle müze çalışanlarına daha iyi eğitim verileceği vurgulandı.

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2014 yılında Boston’da yayımlanan gazetelerden Boston Herald ‘karpuz temalı’ bir karikatür nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.