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Yaramazlara biraz batar!

Boşnaklara hakaret davası: Rasim Ozan Kütahyalı’ya 10 ay hapis; ceza ertelenmedi

Boşnaklara hakaretle suçlanan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında açılan davada mahkeme ‘halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan 10 ay hapis cezasına hükmetti. Ceza ertelenmedi.

Kütahyalı 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında laf arasında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı.

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Karar duruşması

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına sanık Kütahyalı katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şikayetçi Bosna Sancak Akademik Kültür ve Tarih Vakfı, Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği avukatları ve çok sayıda müşteki katıldı.

10 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Kütahyalı’yı kasta dayalı ağırlığı, suçun işlenmesinde kullanılan araç, suçun işlendiği zaman, suçun konusunun önemi ve değerini dikkate alarak 10 ay hapis cezasına çarptırdı. İyi hal indirimi uygulanmadı.

Dahası mahkeme, sanığın adli sicil kaydında tekerrüre esas olmazsa dahi birden fazla mahkumiyet kararı bulunması dikkate alındığında, Kütahyalı’nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından verilen hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

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Boşnaklara hakaret davası: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

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