Boşnaklara hakaret davası: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yakalama kararı

Boşnaklara hakaret ettiği iddiasıyla hakkında açılan davada hakkındaki zorla getirme kararına rağmen ilk duruşmaya katılmayan Rasim Ozan Kütahyalı’nın bugün de duruşmaya katılmaması üzerine yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi.

Kütahyalı 2017 yılında Beyaz TV’de canlı yayınlanan futbol programı sırasında laf arasında ‘kusturmalı Boşnak saksosu’ ifadesini kullanmıştı.

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‘Halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama‘ suçuyla davalık olan Kütahyalı hakkında Boşnak dernekleri ve çok sayıda kişi şikayetçi olmuştu.

1 Şubat’taki ilk duruşmaya, tutuksuz sanık Kütahyalı katılmamış, hakkında zorla getirme kararı verilmişti.