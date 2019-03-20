‘Bosna kasabı’ Karadzic’in cezası müebbet hapse çevrildi

90’ların başında Bosna-Hersek’te binlerce insanın ölümünden sorumlu eski Sırp lider Radovan Karadzic hakkında verilen 40 yıllık hapis ceza Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin temyiz bölümü tarafından müebbet hapse çevrildi.

Fotoğraf: Reuters

73 yaşındaki Karadzic 11 yıl kaçtıktan sonra 2008’de yakalanmıştı.

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Sırp lider toplam dokuz savaş suçu ve insanlığa karşı suç ve iki soykırımdan sorumlu tutulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki dava Mart 2016’da son bulmuş, 11 suçlamanın 10’undan mahkumiyet kararı verilmişti.

Karadzic, 1995 yazında Bosna’nın Srebrenica kentinde aralarında çocukların da bulunduğu 8 bin Bosnalının katledilmesi nedeniyle soykırımdan suçlu bulunmuştu. Namı diğer ‘Bosna kasabı’ bu suçtan 40 yıl hapse mahkum edilmişti.

Bu karardan sonra Karadzic temyiz başvurusu yapmıştı.