Bosna Hersek’te öğretmenler öğrencileri ‘corona’dan korumak için açık hava sınıfları yaptı

Bosna Hersek’in bir köyündeki ilkokulun öğretmenleri yaz tatilini öğrencileri için açık hava sınıfları yaparak geçirdi.

Fotoğraflar: Reuters

Kacuni köyündeki 1000 öğrencili ilkokulun öğretmenlerinden Mirza Begovic, “Yaptığımız bu model hem öğrencilere hem öğretmenlere temiz hava alma imkanı sağlıyor. Özgürce nefes alabiliyor, konuşabiliyor, çalışabiliyoruz” dedi.

Reklam

Açık hava derslikleri fikrinin bir süredir akıllarında olduğunu belirten öğretmenler pandemi sürecinde bu projeyi acilen hayata geçirme kararı almış. Minimum bütçeyle başladıkları projeye kısa zamanda bağış yapılmış. Malzemeler belediye başkanı tarafından temin edilmiş.

Bir ay içinde süren açık hava sınıfları aylar süren online eğitim sonrası öğrencilerin okula dönüşü için zamanında tamamlandı. Hava şartları izin verdiği sürece kullanılacak.

Amfitiyatro formatında hazırlanan sınıfta müsamerelerin de yapılması planlanıyor.

Reklam

Bosna Hersek’te de birçok ülkede olduğu gibi sınıflar küçük gruplara bölüneerek dönüşümlü eğitim modeliyle okullar açıldı.

Ülkede 21 bin 961 vaka 669 can kaybı kayıtlara geçti.