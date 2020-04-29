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Yaramazlara biraz batar!

Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum’a yerleştirildi

Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan Covid-19 salgını dolayısıyla tahliye edilen 118 Türk vatandaşı, Erzurum’daki yurtlara yerleştirildi.

Fotoğraf: DHA (Temsili)

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince uçakta ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından uçaktan indirildi.

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AFAD ekiplerince bagajları dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde, bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar; polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin bulunduğu konvoyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara götürüldü.

Vatandaşlar yurtlarda 14 gün karantinada tutulacak.

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