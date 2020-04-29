Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan getirilen 118 Türk vatandaşı Erzurum’a yerleştirildi

Bosna Hersek ve Hırvatistan’dan Covid-19 salgını dolayısıyla tahliye edilen 118 Türk vatandaşı, Erzurum’daki yurtlara yerleştirildi.
Özel kıyafetli sağlık görevlilerince uçakta ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanmasının ardından uçaktan indirildi.
AFAD ekiplerince bagajları dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde, bekleyen otobüslere bindirilen vatandaşlar; polis, AFAD ve sağlık ekiplerinin bulunduğu konvoyla Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlara götürüldü.
Vatandaşlar yurtlarda 14 gün karantinada tutulacak.