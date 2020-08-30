Boseman’ın ölümünü duyuran tweet tüm zamanların en çok beğenileni oldu

‘Black Panther’ (Kara Panter) filmiyle büyük bir hayran kitlesi kazanan Chadwick Boseman’ın ölümünün duyurulduğu tweet tüm zamanların en çok beğeni alan tweet’i oldu.

Fotoğraf: Reuters

43 yaşındaki oyuncu bir süredir tedavi gördüğü kolon kanseri nedeniyle cuma günü hayatını kaybetmişti.

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Boseman’a ait sosyal medya hesabından ölümüne dair yapılan yazılı açıklamada, “Boseman’ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panther filmindeki Kral T’Challa’yı canlandırması hayatının onuruydu” ifadelerine yer verilmişti.

Bu paylaşım şu ana kadar 6.4 milyonun üzerinde beğeni aldı.

Twitter rekor kıran paylaşımla ilgili duyuruda şu ifadelere yer verdi: “Hayranları Chadwick Boseman’ın hayatını kutlamak için Twitter’da bir araya geliyor. Hesabından yapılan paylaşım tüm zamanların en çok beğeni alan tweet’i oldu.”

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Bundan önceki beğeni rekoru kıran tweet eski ABD başkanı Barack Obama’ya aitti.

Obama 2017’de Nelson Mandela’nın “Kimse bir başkasından ten rengi, geçmişi veya dini yüzünden nefret ederek doğmaz” sözünü alıntılamıştı.