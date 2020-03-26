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Yaramazlara biraz batar!

Bosch iki buçuk saatten az sürede sonuç veren ‘corona’ testi üretti

Bosch iki buçuk saatten az bir zamanda sonuç veren corona virüsü testi geliştirdiğini açıkladı.

Vivalytic analiz cihazı. Fotoğaf: Robert Bosch

Bosch’un hızlı tanı kiti Vivalytic isimli analiz cihazıyla çalışıyor. Şüpheli hastadan örnek alınmasından itibaren sonucun çıkmasına kadar geçen zaman iki buçuk saati bulmuyor.

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Testin hızlı sonuç vermesi dışındaki bir diğer avantajı da numunenin alındığı sağlık kuruluşundan başka bir yere taşınmasına gerek kalmadan analiz imkanı sağlaması.

Yeni test Bosch’un sağlık gereçleri departmanı tarafından üretilen Vivalytic moleküler analiz cihazını kullanıyor. Bu cihaz halihazırda hastanelerde ve laboratuvarlarda zatürre ve influenza gibi bakteriyel ve viral hastalıkların teşhisi için kullanılıyor.

Bosch testin nisan ayında Almanya’da kullanılabileceğini ve uluslararası piyasada satılacağını duyurdu.

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