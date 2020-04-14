Bosch, Bursa’daki üretim tesisi yatırımını genişletti

Alman Bosch firmasının Bursa’daki üretim tesisi yatırımı genişletildi.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan cumhurbaşkanı kararına göre, ilgili kararda ‘yeni nesil yüksek basınçlı benzin enjektör’ şeklinde yer alan yatırımın konusu ‘yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör ve yüksek basınç pompası’ olarak değiştirildi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bosch Bursa’daki yatırımını genişletmeye karar verdi. 500 milyon liralık ilave yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompaları da ülkemizde üretmeye başlayacak” dedi.

Kararla, yatırım süresi sonunda üretilmesi planlanan ürünler ve üretime ilişkin kapasitelere, yıllık 7 milyon adet yeni nesil yüksek basınçlı benzinli enjektör üretiminin yanı sıra, yıllık 900 bin adet yüksek basınç pompası üretimi de dahil edildi.

Kararla ayrıca, 1.24 milyar lira olarak belirlenen öngörülen toplam sabit yatırım tutarı, 1.74 milyar lira olarak, 314 olarak belirlenen ilave istihdam sayısı 606, 14 olarak belirlenen nitelikli personel sayısı ise 40 olarak revize edildi.

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Karar kapsamında sağlanması öngörülen desteklerde de değişiklik yapıldı.

Buna göre, azami 20 milyon lira olarak belirlenen nitelikli personel destek miktarı 40 milyon liraya, 100 milyon lira olarak belirlenen enerji desteği ise 140 milyon liraya çıkarıldı.