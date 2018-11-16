Boşanmamak için eve 1 dolar koyup eşini ‘FETÖ’den ihbar etti

Boşanmak istemeyen Gülcan A. iddiaya göre eşiyle oturdukları eve Fetullah Gülen’in yayınlarından koydu. Gülcan A. örgüt üyelerinde bulunan ‘F’ serisi dolar bulamayınca eve ‘E’ serisi 1 Amerikan Doları’nı koyup eşini ‘FETÖ’ üyesi olarak ihbar etti.

Yeni Asır’dan Murat Burmalı’nın haberine göre, Buca ilçesinde oturan Gülcan A. görücü usulü tanıştığı market zinciri sahibi olan Rüstem A. ile 2016’da evlendi. Dört ay evli kalan çift bir süre sonra anlaşmazlık yaşadı. Evi terk eden Rüstem A. ise boşanmak davası açmak için avukatı Metin İnan’le görüştü.

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Eşinin boşanacağını öğrenen Gülcan A. da iddiaya göre polise eşinin ‘FETÖ‘ üyesi olduğu yönünde ihbarda bulundu.

Tutuklanan ve altı ay cezaevinde kalan işadamı Rüstem A. ihbarcının boşanmaya yanaşmayan eşi Gülcan A. olduğunu ve kendisine iftira attığını kanıtlayarak cezaevinden çıktı.

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Rüstem A. serbest kalınca karısına boşanma davası açtı. Bunun üzerine karşı dava açan Gülcan A. da, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek 350 bin liralık tazminat davası açıp, aylık üç bin lira da nafaka bağlanmasını talep etti.

Asılsız ihbarlara karşı emsal karar

Gülcan A’nın tüm taleplerini reddeden mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Rüstem A.’nın avukatı İnan ise, hiçbir gerekçenin müvekkilinin cezaevinde geçirdiği süreyi geri vermeyeceğini söyledi.

İnan şöyle konuştu: “Kararın son dönemde moda olan asılsız ihbarlarla kişilerin FETÖ/PDY örgüt üyeliğinden suçlanmasının önüne geçecek emsal bir karar olduğunu düşünüyorum.”