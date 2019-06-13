Boşanmak isteyen gelinlerinin ailesine saldırdılar: Anne öldürüldü, baba ağır yaralı

Yalova’da boşanmak isteyen kadının yanlarına sağındığı ailesinin evi eşi ve ailesi tarafından basıldı. Kadının annesi öldürüldü babası ağır yaralandı.

Yaşar ve Vicdani Ürküt. Fotoğraf: DHA

Kızları eşini terk ederek, yanlarına yerleşen Ürküt çiftinin Bağlarbaşı mahallesindeki evi damatlarının altı yakını tarafından basıldı. Ürküt ailesi saldıranlara karşı koyarken av tüfeği, taş ve sopa bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga sırasında anne 43 yaşındaki Vicdani Ürküt sırtından ve kalçasından bıçaklandı. 45 yaşındaki baba Yaşar Ürküt de sopayla başına vurularak ağır yaralandı.

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Polis, tarafları güçlükle ayırdı. Vicdani Ürküt, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşar Ürküt ise yoğun bakımda.

Olay yerinde yapılan inceleme ise çok sayıda av tüfeği kartuşu, sopa ile iki bıçak ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Polisin olayla ilgili gözaltına aldığı altı kişi arasında damat, damadın babası ve ablası da bulunuyor.