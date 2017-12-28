Boşanmak isteyen eşiyle gördüğü hakimi bıçaklayan adama üç yıl dokuz ay hapis

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Boşanma davasına bakan hakimi eşiyle görünce bıçaklayan adama üç yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Ukraynalı Anna Ç., 13 yıllık eşi topograf Erkan Ç.’ye Etiyopya’ya iş için gittiği sırada boşanma davası açmıştı. Davayı e-devlet üzerinden gören adam, ülkeye döndüğünde, davaya bakan hakim V.Ö.’nün eşiyle ilişkisi olduğunu iddia etmişti.

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Zümrüt mahallesindeki parkta 21 Eylül’deki kavgada hakimi bıçaklayan Erkan Ç. ‘öldürmeye teşebbüs etme ve yaralama’ suçundan tutuklanmış, 28 Kasım’daki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Evli hakim de açığa alınmıştı.

‘Kavga sırasında oldu’

Davanın karar duruşması Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü.

Duruşmada son sözleri savunan Erkan Ç., hakimi öldürme niyeti olmadığını belirterek şunları söyledi: “Benim hakimi öldürme niyetim olsa, birden fazla bıçaklardım. Bıçaklamam aramızda yaşanan kavga sırasında oldu.”

Anna Ç. ve hakim ise duruşmaya gelmedi.

‘Tehlikedeyim’

Hakim V.Ö., mahkemeye gönderdiği savunmasında, boksla ilgilendiğini, Erkan Ç.’nin 10 yumruğundan kurtulduğunu, meyve değil ekmek bıçağıyla yaralandığını ifade etti.

V.Ö., adamın kendisini öldürme teşebbüsünde bulunduğunu, tahliyesiyle hayati tehlikede olduğunu öne sürerek “Yarım bıraktığı eylemini gerçekleştirme ihtimali var. Bundan dolayı sanığın tutuklu yargılanmasını istiyorum. Bu kez ya beni öldürecek ya da kendisine karşı kendimi korumak amacıyla bir suç işlemek zorunda kalacağım” dedi.

Mahkeme, Erkan Ç.’ye ‘yaralama’ suçundan üç yıl dokuz ay hapis cezası verdi.