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Boşanmak isteyen eşinin aracına ‘sahte bomba’ koyan adam tutuklandı

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Zonguldak’ta boşanma davası açan eşinin aracına oyuncak bomba yerleştiren adam tutuklandı.

Fotoğraflar: DHA

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları’nda çalışan Yeliz Ö., dün akşam mesai bitiminde eve gitmek için aracına bindi. Ancak fabrika görevlileri, aracın altından sarkan kabloları fark etti.

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Sahte düzenek

Yeliz Ö. araçtan inerken, kabloların bir bomba düzeneğine ait olduğu anlaşıldı. Olay yerine gelen polis, fünyeyle patlattığı düzeneğin sahte olduğunu belirledi.

Yeliz Ö.’nin boşanma aşamasında olduklarını söylediği eşi Sezai Ö. gözaltına alındı. Sezai Ö., emniyetteki ifadesinde eşini korkutmak amacıyla sahte düzeneği yerleştirdiğini söyledi.

Adliyeye sevk edilen Sezai Ö., savcılık ifadesinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı.

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