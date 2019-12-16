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Yaramazlara biraz batar!

Boşanmak isteyen eşini öldüren adama ömür boyu hapis verildi, indirim uygulanmadı

Kayseri’de, kendisinden boşanmak isteyen eşi Cevahir Çay’ı otobüs durağında bıçaklayarak öldüren Mustafa Çay, tutuklu yargılandığı davada ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Fotoğraf: DHA

Mustafa Çay hakkında, Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan dava açıldı.

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Babası şikayetçi oldu

Karar duruşmasında tutuklu sanık Mustafa Çay ile öldürülen Cevahir Çay’ın annesi ve babası hazır bulundu. Son sözü sorulan Çay, “Olayı tasarlamadım. Ölmesi için başında beklemedim” dedi.  

Cevahir Çay’ın babası R.A. ise Mustafa Çay’dan şikayetçi olduğunu belirterek, “Olayı tasarladı. Ölmesi için başında bekledi. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum” diye konuştu.

İndirim uygulanmadı

Mahkeme heyeti, Çay’ı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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Heyet, sanığın cezasında ‘iyi hal‘ ve ‘tahrik‘ indirimi uygulamadı.

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