Boşanmak isteyen eşini darp eden kocaya 4,5 yıl hapis

Kayseri’de, uzaklaştırma kararına rağmen evine gittiği eşini darp edip, boğazına bıçak dayadığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Murat S., dört yıl altı ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.

Fatma S, boşanmak istediği eşi Murat S.’nin kendisini tehdit ettiğini iddia ederek polise şikayette bulundu. Murat S. hakkında, evden uzaklaştırma cezası verildi.

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İki çocuğundan birini alarak İstanbul’a yerleşen Murat S., diğer çocuğunu göstermediği gerekçesiyle altı yıllık eşi Fatma S.’ye tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdi. Ardından da geçen mart ayında Kayseri’ye giderek, Fatma S.’yi darp edip, boğazına bıçak dayayarak ölümle tehdit etti.

Komşuların ihbarı üzerine eve giden polis tarafından gözaltına alınan Murat S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahkeme heyeti, sanık Murat S.’ye, ‘eşi kasten yaralama’, ‘tehdit‘ ve ‘hakaret‘ suçlarından toplam dört yıl altı ay hapis cezası vererek, tahliyesine karar verdi.

