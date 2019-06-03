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Yaramazlara biraz batar!

Boşanmak isteyen bir kadın daha eşi tarafından pompalı tüfekle ağır yaralandı

Antalya’da hurda toplayıp satan Süleyman Ü., boşanma davası açan ve yeniden bir araya gelme teklifini reddeden eşi Dilek Ü.’yü pompalı tüfekle ağır yaraladı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 14.00 sıralarında Kanal Mahallesi Ahmet Vefik Paşa Caddesi’ndeki iki katlı evde meydana geldi. 

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Süleyman Ü., bir otelde çalışan ve yaklaşık altı aydır ayrı yaşadığı eşi Dilek Ü.’yü konuşmak için eve çağırdı. Süleyman Ü., boşanma davası açan Dilek Ü.’ye yeniden birlikte yaşama teklifinde bulundu.

12 ve 13 yaşında iki çocuk annesi Dilek Ü.’nün teklifi reddetmesi üzerine Süleyman Ü., evdeki pompalı tüfekle eşine bir kez ateş etti. Karnından vurulan Dilek Ü. ağır yaralandı.

Sağlık ekipleri Dillek Ü.’yü ambulansla yakınlardaki özel hastaneye götürürken, Süleyman Ü. ise gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Dilek Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.

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