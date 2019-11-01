Boşanmak istediği için eşini ve iki çocuğunu öldürdü

Avusturya’nın başkenti Viyana’da yaşayan Samet Aşık, boşanmak istediği eşi Tuğba Aşık’ı ve iki çocuğunu öldürdü. Polise haber veren Aşık, tutuklandı.

Viyana’nın güneyindeki Kottingbrunn kasabasında yaşayan Aşık, geçen pazar günü, boşanmak isteyen eşi Tuğba ile iki yaşındaki kızı Tuana’yı bıçakla, 11 aylık oğlu Selman’ı ise boğarak öldürdü. Aşık, cinayetlerden sonra polisi aradı ve teslim oldu.

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Tuğba Aşık ve iki çocuğunun cenazesi, yapılan otopsilerinin ardından memleketleri Kırşehir’e gönderildi. Ccenazeler, Bağbaşı Mezarlığında toprağa verildi.