Elazığ’da, boşanmak istediği eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (arşiv)

AA’nın haberine göre eşiyle boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki üç çocuk annesi Aslıhan A., Rizaiye Mahallesi’nde yaşayan annesinin yanına gitti.

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Eşiyle konuşmak için kayınvalidesinin evine giden 40 yaşındaki Ali A., eşi ve kayınvalidesi Ş.B.’yle kavga etti. Ali A, eşini boğazından, araya giren kayınvalidesini de bacağından bıçakladı.

Bu esnada, kayınvalide Ş.B. de damadı Ali A’yı bıçakla sırtından ve göğsünden yaraladı.

Yaralı anne ve kızı ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne, Ali A. ise Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Aslıhan A. hayatını kaybetti, Ali A’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.