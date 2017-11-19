Boşanma oranları, AKP’li belediye başkanları için ‘başarı kriteri’ oldu

AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla önceki gün toplanan AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında partili belediye başkanlarının yeniden aday gösterilebilmesi için ‘başarı‘ kriterleri belirlendi.
Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın haberine göre, toplantıda AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya bir sunum yaptı.
Erol Kaya, kamusal performansın yanı sıra, kamuoyu algısı ve teşkilat performansını da ölçtüklerini anlattı.
Erol Kaya belediye başkanları için şu başarı kriterlerini sıraladı: İçme suyu, atık su, şebeke ve arıtma tesisleri gibi altyapı hizmetleri, kadın sığınma evlerinin işlevselliği, kişi başına düşen yeşil alan, vergi mükellefindeki artış ve azalma, işsizlik oranı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, evlenme ve boşanma oranları, hastane ve yatak sayısı, şahsa ve mala karşı işlenen suç sayıları.