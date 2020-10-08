Boşanma davasından bir gün önce eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir’de bir kadın, boşanma davası açtığı eşi tarafından duruşmadan bir gün önce öldürüldü.
Karşıyaka ilçesinde 36 yaşındaki Rahman Yalçınsoy, dün 31 yaşındaki altı yıllık eşi Bihter Yalçınsoy’la konuşma bahanesiyle evine gitti.
Kadın konuşma teklifini reddetti. Rahman Yalçınsoy, daha sonra kadını üç yerinden bıçaklayarak kaçtı.
Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bihter Yalçınsoy hayatını kaybetti.
Yalçınsoy’un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Rahman Yalçınsoy ise aynı gün yakalanarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Davası vardı
Yalçınsoy çiftinin ‘şiddetli geçimsizlik‘ nedeniyle boşanma aşamasında olduğu, bugün de İzmir Adliyesi’nde boşanma davalarının görüleceği öğrenildi.