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Yaramazlara biraz batar!

Boşanma davasında aleyhine tanıklık eden oğlunu öldürdü

Denizli’nin Çivril ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen eşini bıçakladığı için tutuklanıp tahliye olan Ü. Y. (52), boşanma davasında aleyhine tanıklık yapan 21 yaşındaki oğlu Ş. Y.’yi tabancayla başından vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

Kızılcasöğüt Mahallesi’nde yaşayan Ü. Y., altı ay önce boşanma davası açan eşi S. Y.’yi bıçakla yaraladı ve tutuklandı. Bir süre önce tahliye olan Ü.Y., bu sabah oğlunun bugün işe başladığı Hamam Mahallesi’ndeki kum ocağına gitti. Oğluyla bir süre tartıştıktan sonra onu kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. İkili kum ocağından çıktı ve karayolunun karşısına geçti. Ü. Y., oğlunu vurdu.

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Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ş. Y.’nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Polis ve jandarma ekipleri kaçan Ü. Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ş. Y.’nin cansız bedeni, otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ü. Y.’nin kum ocağına gidip, oğlunu zorlayarak dışarı çıkardığı anları iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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