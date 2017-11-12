Boşanma davasına baktığı kadınla ilişkiye giren hakim bıçaklandı!

Kayseri’de bir hakim, boşanma davasına baktığı kadınla ilişki yaşamaya başladı. ‘Davalı koca’ eşiyle parkta sarmaş dolaş yakaladığı hakimi bıçakladı.

Gazete Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Kayseri’de yaşanan film senaryolarını aratmayacak olaya ilişkin yargı süreci, ağustos ayında başladı. Yabancı uyruklu A.Ç., kocası E.Ç.’den boşanmak için Kayseri Aile Mahkemesi’nde dava açtı.

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Kayseri 5. Aile Mahkemesi esasına kaydedilen dava için 31 Ekim 2017’ye duruşma günü verildi. Tekrar avukatı ile mahkemeye başvuran A.Ç., çocuklarının velâyetinin kendisine verilmesini ve tedbir nafakası bağlanmasını talep etti. A.Ç., kocasının da evden uzaklaştırılmasını istedi.

Mahkemede, geçici olarak görevlendirilen aile hâkimi V.Ö., 18 Ağustos’ta A.Ç.’nin talebini kabul ederek, kocası E.Ç.’nin beyanını almadan tedbir nafakası ödemesine hükmetti. Hâkim V.Ö., koca E.Ç.’nin altı ay evden uzaklaştırılmasına da karar verdi.

Telefonunu alıp mesaj attı

A.Ç.’nin cep telefonu numarasını alan ve evli olan hâkim V.Ö., yaklaşık 10 gün sonra kadına “Ben Hâkim V., durumunuz nedir?” diye mesaj attı. A.Ç., “Bir değişiklik yok” yanıtını verdi. Bu temasın ardından ikili arasındaki yazışmalar sıklaştı. Boşanma davası hakkında konuşan ikili, birbirlerine WhatsApp’tan fotoğraflar da gönderdi.

Çocuğunu görmeye gelince yakaladı

A.Ç., 21 Eylül’de V.Ö.’ye “Eyvallah” adlı bir kitabı okuduğunu ve okuması için kendisine verebileceğini belirten bir mesaj gönderdi. Aynı gün saat 20.30 sularında ikili, A.Ç.’nin evinin yanındaki parkta buluştu. Burada bir masada oturan ikili, ifadeye göre kısa sürede öpüşmeye başladı.

Bu sırada çocuklarını görmek için A.Ç.’nin evinin yanına giden koca E.Ç., karısı ile hâkimi parkta sarmaş dolaş gördü. Çıkan kavga sırasında E.Ç., hakimi bıçakladı.

Hafif yaralanan hâkim, tedavi için gittiği hastanede olayı gizlemek istedi. Ancak bıçaklı yaralama olayı bilgisi üzerine hastane polisi duruma müdahil olunca gerçek ortaya çıktı. Gözaltına alınan E.Ç., ‘öldürmeye teşebbüs etme ve yaralama’ suçundan tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayı Hâkimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) taşıdı. HSK, soruşturma tamamlanıncaya kadar hâkim V.Ö.’nün görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.