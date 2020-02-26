Boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası tarafından AVM’de bıçaklandı

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir alışveriş merkezinde (AVM), boşanma davası açtığı kocası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı.

Fotoğraf: DHA

42 yaşındaki S. Y., saat 15:30 sıralarında daha önce de bıçaklı saldırıya uğradığı için uzaklaşma kararı aldırdığı kocası E. Y. ile karşılaştı. Onu bacağından bıçaklayan E. Y. kaçtı. Bir çocuk annesi S.Y., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis E.Y.’yi ararken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler, bir internet cafe’ye giren E.Y.’nin, S.Y.’nin AVM’ye girdiğini görünce oradan ayrılıp onun yanına gittiğine işaret ediyor.