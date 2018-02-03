Boşanma davası açan eşinin aracına bomba koyan adam: Öldürme kastım yoktu

Zonguldak’ta boşanma davası açan eşinin aracının altına bomba yerleştiren adam, “Öldürmek kastım yoktu, gerçekçi olsun diye dinamit kullandım” dedi.

Ereğli ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki Sezai Ö., 40 yaşındaki bir çocuk annesi eşi Yeliz Ö.’nün aracının altınaTemmuz 2017’de bomba koymuştu. Kablolar fark edilince olay yerine polis çağırılmış, bomba fünyeyle patlatılmıştı.

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Gözaltına alınan Sezai Ö. ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanmıştı.

‘Öldürme kastım yoktu’

Adam hakkında hazırlanan iddianamede Sezai Ö.’nün ayrılma aşamasında olduğu eşinin aracına el yapımı bomba düzeneği koyarak öldürmeye teşebbüs ettiği belirtilerek 13 yıldan 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen ilk duruşmasına tutuklu sanık Sezai Ö. ve avukatları katıldı.

Sanık Sezai Ö., savunmasında bomba düzeneğini aracın altına koyduğunu kabul ederek şunları söyledi: “Doğrudur ben koydum, ‘Koymadım’ demiyorum. Eşimle boşanma aşamamız vardı. Öldürme kastım kesinlikle yoktu. Çocuğun oyuncak arabalarını söktüm ve onla gelişigüzel yaptım. Sıkıntılı bir boşanma sürecimiz vardı. Ben çocuğumuz olduğu için boşanmak istemiyordum ama o istiyordu. Boşanmamak için böyle bir yola başvurdum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla çocuğun oyuncak arabalarından yaptığım düzeneği aracına yerleştirdim. Polisler beni aradığında Alaplı’daydım. 20 kilometre uzaktaydım. Öldürme kastım olsa bu kadar uzaklaşmazdım.”

Adam mahkeme başkanının “Dinamit kullanmışsın. Öldürme kastın yoktu da niye gerçek dinamit kullandın?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Gerçekçi görülsün diye dinamit kullandım. Ben kabloları yerleştirdim, gelişigüzel bağladım. Bu şekilde patlayacağını düşünmüyordum. Emniyette bomba yapımını internetten öğrendiğimi söylemedim. Ben oyuncaklardan yaptım. Ben internetten gelişigüzel baktım. Oyuncak arabadan söktüğüm kabloları gelişigüzel bağladım.”

Mahkeme heyeti Sezai Ö.’nün tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.