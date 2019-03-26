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Yaramazlara biraz batar!

Boşanma davası açan eşini sokak ortasında öldürdü

Bir yıldır eşinden ayrı olan Ö.P., kendisine boşanma davası açan S.P.’yi adliye çıkışında evine giderken tabancayla vurarak öldürdü.

Erzurum’da boşanma davası için sabah saatlerinde adliyeye giden S. P., mahkemede şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanmak istediğini söyledi. Ö. P. ise duruşmaya katılmadı.

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Ö.P., adliyeden çıkarak evine giden S. P.’nin karşısına çıktı, S.P. kendisiyle konuşmak istemeyince de tabancayla ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine üç kurşun isabet eden kadın kaldırıldığı hastanede yaşımını yitirdi.

Olayın ardından gözaltına alınan S.P.’nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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