Boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü adamı çırılçıplak sokakta gezdirdi

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, M.T., boşanma aşamasındaki eşi B.T. ile ilişki yaşadığını iddia ettiği M.K.’yı soyup caddede çıplak halde gezdirdi.

Fotoğraf: DHA

İddiaya göre M.T, eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü M.K.’yı konuşmak için bir yakını aracılığıyla çağırdı. Konuşmayı kabul edip buluşma noktasına gelen M.K. ile M.T arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

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M.T. yakınının da yardımıyla darp ettiği M.K.’yı çırılçıplak soydu. Daha sonra ikili kollarına girdikleri M.K.’yı cadde boyunca dolaştırdı.

Halkalı semtinde yaşanan olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay yerinde devriye görevi yapan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çıplak adamın üzerini çöp poşetiyle kapattı. Gözaltına alınan üç kişi, Halkalı Polis Merkezi’ne götürüldü. M.T., M.K’dan şikayetçi olurken M.K’nın ise şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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Üç kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.