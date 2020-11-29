Boşanma aşamasındaki eşinin yanında kaldığı kayınpederini baklavayla zehirledi: Geçen hafta da evi kurşunlamış

Antalya’da, geçen hafta boşanma aşamasındaki eşinin gittiği babasının evini kurşunlayan Feridun A., üç gün önce sosyal hizmetler görevlisi gibi eve gönderdiği iki arkadaşının ikram ettiği baklavayla kayınpederi Metin K.’yı zehirledi.

Fotoğraf: DHA

Feridun A.’nın boşanma kararı alan eşi Melek A. evden ayrıldı ve babası Metin K.’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’ndeki evine gitti.

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Feridun A., 21 Kasım’da kayınpederinin evini kurşunladı. Aile, şikayetçi oldu, Feridun A.’ya 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

Cuma akşamı Metin K.’nın evinin kapısını, bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek A.’nın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti.

Metin K., baklavayı yerken, ikili evden ayrıldı. Metin K., fenalaşarak yere düştü. Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Metin K.’nın zehirlendiği ortaya çıktı.

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Metin K., yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Eve giden iki kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun A.’nın peşine düşen polis, zehirli baklavayı onun yolladığını belirledi.

Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gidip baklavayı ikram eden O.G. ve M.E. ile Feridun A. gözaltına alındı.

Polis merkezinde işlemleri tamamlanan üç şüpheli, ‘öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.