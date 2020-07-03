Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla bastı, 13 yaşındaki baldızını yaraladı

Karaman’da, boşanma aşamasında olduğu eşi C.A. ile telefonda tartışan Ahmet A., pompalı tüfekle eşinin yaşadığı evi bastı. Kapının açılmaması üzerine kilide ateş açan Ahmet A.’nın silahından çıkan mermi, kapının arkasında duran baldızı B.E.’nin (13) bacağına isabet etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan küçük kız tedaviye alındı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 01.10 sıralarında Nefise Sultan Mahallesi 259 sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Ahmet ve C.A. çifti telefonda tartışmaya başladı.

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Tartışmanın ardından Ahmet A. pompalı tüfekle eşinin yaşadığı evi bastı. Ahmet A., kapıyı kimsenin açmaması üzerine kilit kısmına pompalı tüfekle ateş açtı. Kapıyı delen saçmalar, baldızı B.E.’nin bacaklarına isabet etti.

Ahmet A. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı B.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.