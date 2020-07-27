Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Mersin’in Anamur ilçesinde boşanma aşamasındaki bir adam, eşini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
İki çocuk annesi 29 yaşındaki Sümeyya A., annesi Şule B.’yle, boşanma aşamasındaki eşi İsmet A.’nın Karalar Bahşiş Mahallesi’nde bulunan evine giderek eşyalarını almak istedi.
Evde İsmet A. ve eşi ile kayınvalidesi arasında tartışma çıktığı öne sürüldü. İsmet A.’nın av tüfeğiyle ateş açtığı anne-kız hayatını kaybetti.
İsmet A., jandarma ekiplerince suç aleti tüfeğiyle yakalanırken, anne-kızın cenazesi otopsi için Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.