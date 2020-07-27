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Yaramazlara biraz batar!

Boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini öldürdü

Mersin’in Anamur ilçesinde boşanma aşamasındaki bir adam, eşini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

İki çocuk annesi 29 yaşındaki Sümeyya A., annesi Şule B.’yle, boşanma aşamasındaki eşi İsmet A.’nın Karalar Bahşiş Mahallesi’nde bulunan evine giderek eşyalarını almak istedi.

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Evde İsmet A. ve eşi ile kayınvalidesi arasında tartışma çıktığı öne sürüldü. İsmet A.’nın av tüfeğiyle ateş açtığı anne-kız hayatını kaybetti.

İsmet A., jandarma ekiplerince suç aleti tüfeğiyle yakalanırken, anne-kızın cenazesi otopsi için Anamur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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